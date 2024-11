Brasil negocia inclusão de pedido por paz na Ucrânia e em Gaza em declaração do G20

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A poucos dias da Cúpula do G20, no Rio e Janeiro, os negociadores brasileiros focam nos parágrafos geopolíticos da declaração final do encontro, com a intenção de incluir menções às guerras na Ucrânia e em Gaza e a necessidade de chegar à paz, mas sem garantias de que será possível ainda um texto comum.

"Estamos negociando com os demais países os parágrafos sobre geopolítica que constarão da declaração. Na declaração da presidência que acompanha as reuniões ministeriais foi destacado que dois temas que seriam tratados seriam a guerra na Ucrânia e a questão palestina", explicou o negociador brasileiro no G20, embaixador Maurício Lyrio.