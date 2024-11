Biden liga para Lula e confirma presença no G20

BRASÍLIA, 8 NOV (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou para seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e confirmou presença na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, na esteira da derrota da democrata Kamala Harris para o Republicano Donald Trump nas eleições americanas.

Segundo comunicado do Palácio do Planalto, a conversa durou cerca de 30 minutos, e Biden também assegurou a adesão dos EUA à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza lançada pela presidência brasileira no G20.

Os dois farão uma reunião bilateral no Rio de Janeiro, e, antes da cúpula, o líder americano visitará Manaus (AM).