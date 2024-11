Como é o bombardeiro dos EUA que testou força na 'porta' da Coreia do Norte

Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul realizaram exercícios militares conjuntos no sul da península coreana no domingo em resposta ao lançamento de um novo míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte. Entre outras aeronaves, participou do exercício militar um bombardeiro B-1B dos EUA.

Como é o bombardeiro americano

O B-1B Lancer custa cerca de US$ 317 milhões (R$ 1,8 bilhão). Segundo informações da Força Aérea dos EUA, a aeronave é um bombardeiro pesado supersônico conhecido por sua alta velocidade e comporta tripulação de quatro pessoas (comandante da aeronave, copiloto e dois oficiais de sistemas de combate).

O modelo tem a capacidade de transportar a maior carga de armas convencionais, tanto guiadas quanto não guiadas. Ele pode, com agilidade, lançar grande quantidade de armamentos de precisão e de ataque convencional em qualquer lugar do mundo. Pode transportar até 34 mil kg de munição, incluindo armas convencionais e guiadas com precisão.