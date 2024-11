Líder do governo diz que pacote fiscal não atingirá "direitos adquiridos", defende corrigir distorções

(Reuters) - O líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta sexta-feira que o pacote fiscal de contenção de gastos a ser anunciado pelo Executivo não afetará o que chamou de "direitos adquiridos", como, por exemplo, o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o seguro-desemprego.

Em entrevista à GloboNews, Randolfe afirmou, ao mesmo tempo, que é necessário corrigir eventuais "distorções" nesses programas.

O líder também avaliou que não seria razoável realizar contingenciamento em gastos sociais sem realizar também bloqueios de emendas parlamentares ao Orçamento. Randolfe disse, ainda, que o debate sobre o pacote com medidas fiscais deve avançar nesta sexta em reunião que Lula terá com ministros à tarde.