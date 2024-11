'Romeu é Julieta' abre Festival de Cinema Italiano no Brasil

O evento é organizado pela Câmara Italiana de Comércio de São Paulo (Italcam), com apoio da Embaixada, dos consulados e Institutos Italianos de Cultura, além do Ministério da Cultura do Brasil, e faz parte das celebrações pelos 150 anos de imigração que unem os dois países.

"Este é o último grande evento durante este ano de celebrações, uma boa maneira para concluir um ano muito importante e cheio de encontros", acrescentou Fornara, lembrando das visitas ao Brasil do presidente da Itália, Sergio Mattarella, e de ministros do governo de Giorgia Meloni - a premiê ainda virá ao país para o G20.

Até 8 de dezembro, o festival disponibilizará 32 filmes do "Belpaese" gratuitamente, com uma seleção de 17 longas contemporâneos e uma retrospectiva com 14 clássicos para homenagear a comédia italiana, de "Totò a Roberto Benigni".

As obras serão exibidas em mais de 80 cidades e 120 salas de cinema, centros culturais e cineclubes universitários no Brasil inteiro e também estarão disponíveis por streaming em uma plataforma online.

"É uma alegria muito grande poder celebrar a 19ª edição desse festival que cresceu tanto. Estou muito grata por tudo isso", disse à ANSA Erica Bernardini, diretora e curadora do evento.

Entre os destaques da mostra estão os filmes "Toquinho: Encontros e um Violão", dirigido pela própria Bernardini e que narra a ligação do artista brasileiro com a Itália, e "Io, Capitano" ("Eu, capitão"), de Matteo Garrone, sobre dois irmãos que empreendem uma aventura épica para deixar o Senegal em direção à Europa.