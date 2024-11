Britânica morre após usar versão do Ozempic e autoridades alertam para risco do tratamento contra obesidade

As vendas aumentaram 22%, chegando a 60 bilhões de coroas, um pouco abaixo das expectativas dos analistas.

A Novo Nordisk está aumentando suas unidades de produção para acompanhar o aumento da demanda por sua nova geração de tratamentos eficazes para perda de peso usando semaglutides.

As vendas do Wegovy, que foi aprovado para o tratamento da obesidade na Grã-Bretanha, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega e Estados Unidos, aumentaram 42% nos primeiros nove meses do ano. O Wegovy também foi aprovado para uso na China em junho.

As vendas do outro best-seller da empresa, o Ozempic - um tratamento antidiabético injetável que se tornou popular por suas propriedades de emagrecimento - aumentaram 54% no mesmo período.

Obesidade, crise de saúde global

A obesidade se transformou em uma crise de saúde global, afetando 900 milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo mais de 40% dos norte-americanos e quase um quarto dos europeus. É também um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, algumas formas de câncer e complicações de outras doenças, como a Covid.