Das 20 favelas mais populosas, metade está na Amazônia - e isso preocupa

Das 20 favelas mais populosas do Brasil, dez estão na Amazônia Legal, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, divulgados nesta sexta (8). Diante da violência, do desemprego e da baixa oferta de serviços públicos no interior, indígenas, ribeirinhos, trabalhadores rurais e moradores de pequenas cidades migram por esperança ou desalento. Mas, nas capitais, se deparam com as milícias e o tráfico, além da falta de estrutura para viver.

Entre as 20 maiores em população, Cidade de Deus/Alfredo Nascimento (4ª), Comunidade São Lucas (7ª), Zumbi dos Palmares/Nova Luz (12ª), Santa Etelvina (13ª), Colônia Terra Nova (15ª) e Grande Vitória (20ª) ficam em Manaus (AM); Baixadas da Estrada Nova Jurunas (9ª) e Baixadas da Condor (14ª), em Belém (PA); e Coroadinho (8ª) e Cidade Olímpica (18ª), em São Luís (MA). Belém é a capital com maior proporção da população vivendo em favelas, com 57,17% do total.

A violência usada na expulsão de comunidades tradicionais, camponeses e trabalhadores não é novidade. Pouco mudou do contexto dos 19 sem-terra mortos no Massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, até os dez executados na Chacina de Pau d'Arco, em 2017. Tanto que, em ambos os casos, havia policiais atuando como jagunços, o que beneficiou produtores rurais no Pará.