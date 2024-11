Tales defende que harmonização de Nunes seja investigada: 'Presente caro'

Então, o Ministério Público de São Paulo deveria tomar uma atitude sobre isso. Na minha modesta opinião, não dá para deixar uma coisa dessa passar.

Agora, quanto à estética, está uma harmonização bem feita, uma harmonização que ele não vai conseguir fazer no seu secretariado, seu secretariado vai ficar desarmonioso, até pelas alianças exageradas que fez, especialmente no caso do Bolsonaro, que não vai abrir mão indicar de alguém dele. Já indicou vice-prefeito. E olha, é uma indicação bem complicada.

Tales Faria, colunista do UOL

Ao Canal UOL, a clínica JK Estética Avançada confirmou que o procedimento foi um presente dado ao prefeito. "O prefeito Ricardo Nunes foi presenteado pela JK Estética com a cortesia de um tratamento de harmonização facial, o Protocolo Business Rejuvenne JK, técnica exclusiva da JK Estética Avançada desenhada especialmente para empresários, executivos, políticos, e demais figuras públicas."

A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de São Paulo, mas sem retorno até o momento. Se houver retorno, o texto será atualizado.

