Trabalhadores de transporte público fazem greve de 24h na Itália

ROMA, 8 NOV (ANSA) - Sindicatos da Itália realizam nesta sexta-feira (8) uma greve nacional de 24 horas nos transportes públicos para protestar contra o entrave nas negociações para renovação do contrato coletivo do setor e pressionar as empresas a aumentar os salários da categoria.

A paralisação envolve ônibus, metrôs e bondes, mas prevê a operação com 30% do pessoal durante horários de pico, e provocou caos no trânsito em cidades como Roma, Milão, Nápoles e Bolonha.

"Lamento que quem se diz representante de trabalhadores esteja prejudicando milhões de trabalhadores. Ninguém discute o direito à greve, mas não se pode bloquear a Itália sem assegurar faixas de garantia", disse o vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini.