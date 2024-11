Unifil acusa Israel de destruir instalações perto de fronteira

ROMA, 8 NOV (ANSA) - A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) acusou nesta sexta-feira (8) as Forças de Defesa de Israel (FDI) de destruir suas instalações em Ras al Naqura, perto da divisa com o território israelense.

"Ontem, duas escavadeiras e um trator das FDI destruíram parte de uma cerca e uma estrutura de concreto em uma posição da Unifil em Ras al Naqura", anunciou a missão da ONU em comunicado.

"Em resposta ao nosso protesto, o Exército israelense negou que estivesse envolvido em alguma atividade dentro da posição da Unifil", acrescentou.