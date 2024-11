'Defendemos Ucrânia pela paz, não pela guerra', diz Itália

"Sou a favor da criação de uma conferência de paz com todos aqueles que participaram no encontro na Suíça [em junho], com acréscimo de Rússia, China, Brasil e Índia, para que possa ser realmente um caminho para o fim de uma guerra que causou centenas de milhares de mortes", explicou Tajani.

Na última semana, o ministro já havia defendido a participação do governo brasileiro no encontro, além dos Estados Unidos, que teriam "papel de protagonismo".

A primeira conferência de paz sobre a Ucrânia foi realizada em junho passado, na Suíça, e contou com uma delegação brasileira, que, no entanto, não assinou a declaração final do encontro.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis participar pessoalmente porque a cúpula não havia convidado a Rússia, mas Kiev mostrou abertura para incluir Moscou em uma eventual segunda conferência. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.