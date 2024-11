Padre indiciado por golpe é crítico da esquerda e vende cursos na internet

As investigações

Em fevereiro, Oliveira e Silva foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pela PF (Polícia Federal). Ele é suspeito de integrar um núcleo jurídico que teria atuado na elaboração de decretos e documentos para viabilizar um golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022. Documentos indicam que ele participou de uma reunião para discussão do golpe. Segundo a Agência Brasil, o padre foi submetido a medidas cautelares, incluindo a proibição de manter contato com outros investigados, a entrega de seus passaportes até o dia seguinte e a proibição de deixar o país.

O grupo jurídico investigado pelo STF inclui outras figuras de destaque. Além do padre José Eduardo, estão na lista o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o coronel Mauro César Cid, o ex-assessor presidencial Filipe Martins e o advogado Amauri Feres Saad. Todos são apontados como participantes de atividades ligadas ao planejamento de um golpe.

O padre esteve em uma reunião com Martins e Saad em novembro de 2022. O encontro ocorreu em Brasília, no Palácio do Planalto, segundo documentos investigados. Registros confirmam sua entrada e saída do local nessa data.

A investigação também aponta que o padre mantém vínculos com pessoas e empresas já investigadas em inquéritos relacionados à produção e divulgação de notícias falsas. Segundo a Agência Brasil, ele é citado em relatórios que destacam o uso de sua página pessoal para interagir com figuras envolvidas nesses esquemas.

Além do padre Oliveira e Silva, a PF indiciou nesta quinta-feira (21) Jair Bolsonaro, Braga Netto e mais 34 por tentativa de golpe. A lista tem 24 militares — 3 dos quais foram ministros, 2 policiais federais e um marqueteiro argentino.