Israel diz que há brasileiros entre reféns do Hamas

Segundo dados do Itamaraty, há 14 mil brasileiros residentes em Israel e cerca de 6 mil na Palestina, incluindo 50 na Faixa de Gaza.

Uma segunda aeronave, também com capacidade para mais de 200 pessoas, está prevista para sair de Israel com destino ao Brasil ainda nesta quarta-feira.

"Vamos trazer todos os brasileiros" que o solicitarem, disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em declarações no aeroporto de Brasília.

Desde que foi anunciada a chamada Operação Regresso em Paz, mais de 2.300 brasileiros solicitaram o repatriamento, a maioria turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém, segundo dados oficiais.

O governo brasileiro garantiu que mantém contato com representantes dos 50 brasileiros que vivem na Faixa de Gaza e assegurou que quer retirá-los de lá com ajuda do pessoal diplomático brasileiro no Egito.

as (Lusa, OTS)