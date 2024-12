Com número recorde de execuções, Arábia Saudita prejudica plano para atrair turistas

A Arábia Saudita nega as acusações de violações dos direitos humanos e afirma que sua política visa proteger a segurança nacional.

Em uma entrevista à mídia Atlantic em 2022, o príncipe herdeiro afirmou que Riad só usava a pena de morte para punir assassinatos. No entanto, mais de 150 pessoas foram executadas por crimes não relacionados a assassinatos este ano, segundo o balanço da Reprieve, o que, segundo grupos de direitos humanos, é contrário ao direito internacional.

Anfetaminas e "terrorismo"

Essas execuções estão ligadas principalmente a casos relacionados a drogas, no contexto do aumento do consumo do Captagon, uma droga psicotrópica da família das anfetaminas, proveniente da Síria. O fenômeno também diz respeito a membros da minoria xiita acusados de terrorismo, em conexão com manifestações contra o governo.

Além disso, o reino executou mais de 100 cidadãos estrangeiros do Oriente Médio, da África e da Ásia. Grupos de direitos humanos também acusam as autoridades de condenar menores à morte e de usar tortura para obter confissões.

O escritório de comunicações da Arábia Saudita não respondeu a perguntas específicas da Reuters sobre as execuções.