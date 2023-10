Nuvem de fumaça de incêndios florestais sufoca Manaus

As autoridades sanitárias nacionais instaram a população a evitar ao máximo a exposição à poluição nos próximos dias. O diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública, Marcio Henrique de Oliveira Garcia, confirmou, numa coletiva de imprensa em Brasília, que há "riscos importantes, principalmente de enfermidades respiratórias".

Incêndios provocados

O governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira que enviará dois helicópteros e 149 brigadistas adicionais, além dos 140 que já atuam no combate ao fogo na região. No momento o estado do Amazonas atravessa seu pior outubro em 25 anos, no tocante a focos de incêndio: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 2.770 focos ativos no último mês - um aumento de 154% em relação ao mesmo período de 2022.

Em coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, associou os incêndios a "criminosos" que os utilizam para limpar e preparar o solo para a agricultura ou a pecuária, após desflorestar a superfície. "O principal vetor das queimadas é desmatamento, não existe fogo natural na Amazônia", assegurou.

Os sinistros ocorrem em meio a uma seca extrema na região, com os rios em níveis criticamente baixos, dificultando o transporte e o abastecimento de cerca de 500 mil habitantes.