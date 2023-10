Seca: indígenas da Amazônia dizem que água está contaminada e pedem ajuda a governo

Os rios Rio Negro, Solimões, Madeira, Juruá e Purus estão secando em ritmo recorde, e os incêndios florestais estão destruindo a floresta tropical em novas áreas no baixo Amazonas, disse a Apiam na nota.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse à Reuters no mês passado que o governo estava preparando uma força-tarefa para fornecer assistência emergencial à região amazônica atingida pela seca. O governo enviou dezenas de milhares de cestas básicas para comunidades isoladas pela falta de transporte fluvial.

A região está sob pressão do fenômeno climático El Niño, com volume de chuvas no norte da Amazônia abaixo da média histórica.

O problema mais grave das comunidades indígenas que não têm água encanada é o saneamento, agora que a água do rio não pode ser bebida, disse Mariazinha Baré, coordenadora da Apiam.

"O corregos e rios menores secaram. O que tem é lama", disse Baré em entrevista. "O povo tem que fazer longas caminhadas para encontrar água. Com a má qualidade da água a gente está ficando doente," disse.

Rios intransitáveis dificultam o acesso da assistência médica às aldeias amazônicas, disse Baré, e a chuva não é esperada até o final de novembro ou início de dezembro, quando os rios e sua população de peixes normalmente se renovam.