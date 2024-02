Bomba planadora: como uma nova arma dos EUA pode surpreender Putin

Primeiro uso em condições de combate

A Ucrânia provavelmente será o primeiro país a utilizar GLSDBs em condições de combate. A vice-secretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, confirmou em Kiev, no final de janeiro, que elas já estão sendo fornecidos aos militares ucranianos na linha de frente. Ela disse que o presidente russo, Vladimir Putin, teria "boas surpresas" no campo de batalha e que "a Ucrânia alcançará alguns grandes sucessos este ano".

Originalmente, as Forças Armadas da Ucrânia esperavam receber as GLSDBs muito antes, depois que os EUA anunciaram, em fevereiro de 2023, que fariam as remessas. O plano era elas chegarem à Ucrânia antes do final de 2023.

"Não se trata apenas de uma questão de dinheiro, mas também do tempo necessário para criar a capacidade para produzir essas bombas", explica Bradley Bowman, diretor sênior do Centro de Poder Militar e Político (CMPP, na sigla em inglês) do think tank Fundação para a Defesa das Democracias (FDD) em Washington.

"Além disso, foi necessário realizar testes, que foram bem-sucedidos", disse ele.

Armas para ataques a equipamentos inimigos

De acordo com os especialistas, as GLSDBs trarão muitas vantagens para a Ucrânia, pois os mísseis têm o dobro do alcance dos sistemas atualmente em uso. Em 2023, o Exército ucraniano recebeu dos EUA os primeiros mísseis ATACMS com alcance de até 160 quilômetros. Mas, segundo especialistas, foi apenas uma pequena quantidade.