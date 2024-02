Lançador de foguetes múltiplos: Coreia do Norte testa novo sistema de mísseis

A Coreia do Norte declarou este ano o seu vizinho do sul como o seu "principal inimigo" e fechou agências dedicadas à reunificação das duas Coreias.

O líder Kim Jong Un insistiu na sexta-feira que não hesitaria em "acabar" com a Coreia do Sul se for atacado, chamando Seul de "o mais perigoso e primeiro inimigo estatal e arqui-inimigo invariável".