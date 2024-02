Alarmados, europeus criticam fala "boba" de Trump sobre Otan

"Já causou danos"

A recente fala de Trump foi feita num momento crítico para a aliança, no qual alguns aliados alertam abertamente para um possível acirramento da guerra na Ucrânia, um novo pacote bilionário de ajuda para Kiev enfrenta dificuldades para ser aprovado no Congresso dos EUA e a Europa está se esforçando para aumentar sua produção de armas.

As declarações de Trump "aumentam a probabilidade de que a Otan venha a ser testada pela Rússia, especialmente se Trump vencer as eleições, mas não apenas", comenta o analista Michal Baranowski, do German Marshall Fund East, um think tank dos EUA. "Esses comentários tornaram a Europa menos segura", diz. Para ele, Trump "colocou uma dúvida na cabeça de muitos líderes, incluindo o flanco leste da Otan: os Estados Unidos estarão ao lado de todos os aliados no caso de um ataque a um deles?".

Essa preocupação é compartilhada por diplomatas em Bruxelas, que dizem, em privado, que as declarações de Trump já causaram danos à aliança. O maior problema parece ser a dificuldade de refutar a afirmação por ela ser enganosa. Trump ataca os aliados da Otan por "não pagarem a conta", mas na verdade não há conta a ser paga.

O comentário se refere a uma realidade: um número significativo de membros da Otan investe o equivalente a menos de 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa, contrariando o que Otan acertou na cúpula de 2014, no País de Gales.

Apenas este ano a Alemanha deverá chegar a esse percentual, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, e em grande parte por causa do fundo especial de 100 bilhões de euros criado em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Financiamento adicional está longe de estar assegurado.