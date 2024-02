Guerra sideral: o que são armas espaciais e por que podem ser tão perigosas?

Imagem da ISS (Estação Espacial Internacional); estação poderia ser atingida por fragmentos de satélites destruídos Imagem: Roscosmos via Reuters

A discussão é nova?

Não, no final da década de 1950, quando a era das viagens espaciais estava apenas começando, os Estados Unidos experimentaram armas disparadas em grandes altitudes por bombardeiros B-47 com o objetivo de interceptar satélites. No entanto, elas ainda eram bastante imprecisas.

O mesmo ocorreu na extinta União Soviética: desde o início ficou claro que satélites estrangeiros poderiam representar potencialmente uma ameaça. No entanto, também na URSS os testes com sistemas de defesa na década de 1960 não foram além de meras experiências.

Na década de 1980, no auge da guerra fria, ambas as superpotências retomaram pesquisas com armas espaciais e desenvolveram protótipos —que acabaram se revelando muito caros.

Desde aquela época se discute os riscos das armas espaciais. Por exemplo: os destroços dos satélites destruídos podem ser perigosos se seguirem voando pela órbita da Terra.