Ninguém saía vivo de sua fazenda: Belle Gunness, a açougueira de homens

No entanto, esses visitantes começaram a desaparecer. O paradeiro deles permaneceu desconhecido até um incêndio na fazenda de Gunness em 1908 —que supostamente também matou a própria e seus três filhos.

Após o incidente, as autoridades locais encontraram vários outros corpos no terreno. À medida que a história começou a surgir, Gunness foi acusada de diversos assassinatos.

Autoridades procurando corpos após incêndio na fazenda Belle Gunness, em 1908 Imagem: Reprodução / Chicago Tribune

Livros contam história da assassina. "O modus operandi dela era atrair esses solteiros solitários para sua fazenda colocando anúncios matrimoniais em jornais de língua escandinava. Esses caras inocentes apareceram na fazenda dela um atrás do outro, e desapareceram", contou Harold Schechter, autor do livro "Hell's Princess: The Mystery of Belle Gunness, Butcher of Men", sem edição em português, em entrevista à Vice.

O número exato das vítimas de Gunness não é conhecido. No entanto, segundo a rede de televisão norte-americana A&E, especialistas dizem que ela assassinou de 14 a 24 pessoas.

Antes dos assassinatos, ela foi casada duas vezes —e ficou viúva em ambas. As circunstâncias em que Gunness perdeu os dois maridos nunca foram esclarecidas, e são consideradas pela mídia norte-americana como "suspeitas".