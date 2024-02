Aluno apático: mais desafiador do que o "bagunceiro"

Saindo do caso particular do meu sobrinho, é difícil apontar uma razão específica, mas acredito que a raiz está na completa desconexão emocional com o ambiente escolar. Para alguns, já faz anos que simplesmente vão apenas por ir. Para outros, questões pontuais, como problemas familiares, questões pessoais e dificuldades para conciliar trabalho com estudo, vão os afastando emocionalmente da escola.

Acredito que a chance de sucesso em resgatar esses alunos está diretamente relacionada ao tempo que estão desconectados com o colégio. Por exemplo: voltar a animar um aluno que vai na escola apenas por ir já há mais de um ano é um desafio gigantesco. Esse fato só reforça o quanto os professores precisam de ajuda.

É urgente e necessário uma capacitada equipe multidisciplinar dentro de todas as escolas públicas do Brasil. Essa equipe precisa contar, especialmente, com profissionais da psicologia que poderão ser importantes agentes para as questões apontadas.

______________________________

Vozes da Educação é uma coluna quinzenal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1

Este texto foi escrito por Vinícius De Andrade e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.Autor: Vinícius De Andrade