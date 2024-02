Próximo alvo de Putin? A pequena ex-república soviética que preocupa o Ocidente

Prevenir um suposto "genocídio" contra a população russa que habita o leste da Ucrânia foi justamente uma das linhas de propaganda usadas por Putin para justificar a guerra.

Uma porta-voz russa do Ministério do Exterior negou que o país tenha a intenção de anexar a Transnístria, acusando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de tentar fazer da Moldávia "uma segunda Ucrânia".

Diante do contexto da guerra, observadores apontam que a Rússia possa estar querendo usar a Transnístria como base para um ataque de peso à cidade portuária ucraniana de Odessa, a poucas dezenas de quilômetros dali.

"Dado o papel cada vez mais agressivo da Rússia na Europa, estamos acompanhando muito atentamente as ações da Rússia na Transnístria e a situação como um todo", reagiu nesta quinta-feira um porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos, principal aliado militar da Ucrânia.

A Casa Branca também se pronunciou em apoio "à soberania e integridade internacional da Moldávia dentro de suas fronteiras internacionalmente conhecidas".

Separatistas controlam região desde 1992

Bandeira da Transnístria, na Moldávia Imagem: Universal Images Group via Getty

Ocupando uma área menor que o Distrito Federal, a Transnístria é uma estreita faixa de terra com cerca de 465 mil habitantes que oficialmente pertence à Moldávia, país que aspira integrar a União Europeia (UE).