Por que o Brasil tem atraído mais imigrantes da Venezuela

Yelitza ficou decepcionada quando se deu conta de que não falavam espanhol no Brasil. "Uma das primeiras coisas que aprendi em português foi: ‘Vai embora, a gente não tem culpa do que acontece no seu país.' Nunca vou me esquecer.” Em junho de 2024, ela estará na delegação da segunda Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, em Foz do Iguaçu, onde vai defender a adoção de intérpretes e intermediadores culturais em escolas e postos de saúde.

Aos 49 anos, Yelitza hoje mora no Morro do Banco, que tem a maior concentração de venezuelanos no Rio de Janeiro, estimados em cerca de 1.800. Na favela, famílias grandes como a de Felix Machado costumam ocupar apartamentos de um quarto.

Felix e a mulher grávida decidiram sair da Venezuela com suas três filhas quando perderam outros dois filhos num intervalo de dois meses, por causa de infecções. "Não havia remédio nem oxigênio no hospital, tínhamos que pagar para comprar algodão”, conta ele, que desistiu de ir à Colômbia ao ver notícias de crise econômica e foi incentivado por um amigo no Rio.

Com dois filhos nascidos no Brasil, e prestes a começar um novo emprego, Felix diz que o país o recebeu muito bem, mas tem vontade de retornar à Venezuela, onde haverá eleições presidenciais em 28 de julho de 2024. "Se Maduro sair, eu volto".Autor: Suzana Velasco