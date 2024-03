Revolta dos Marinheiros: o motim que precipitou o golpe de 1964 - Para especialistas, este incidente foi o principal fato que desencadeou a destituição de Jango do poder e consequente instauração da ditadura militar no Brasil.Considerada o principal estopim para o golpe de 1964, que instituiu a ditadura militar no Brasil, a Revolta dos Marinheiros ocorreu há 60 anos, entre 25 e 27 de março, no Rio de Janeiro. Mais especificamente na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, onde se reuniu a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil (AMFNB) para a comemoração do segundo aniversário da entidade, em um evento que reuniu cerca de 2 mil marinheiros.

"Foi, de fato, o evento que catalisou o desencadeamento do golpe", afirma o historiador Paulo Henrique Martinez, professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp). "Se o comício da Central do Brasil lançou os conservadores civis às ruas pelo golpe de Estado, a reunião da Associação de Marinheiros foi alardeada como pretexto para a obtenção de apoio nas próprias Forças Armadas."

O ato reuniu sindicalistas, líderes estudantis, o político Leonel Brizola e o marinheiro João Cândido, que havia liderado a célebre Revolta da Chibata em 1910. Até hoje há uma controversa sobre a legalidade do evento. Por um lado, a associação era uma entidade registrada em cartório civil, os marinheiros participantes estavam em folga e a comemoração não ocorreu em uma repartição militar — ou seja, tudo conforme as regras vigentes. Por outro lado, a Marinha não havia reconhecido a representatividade da AMFNB, embora nenhum documento houvesse também registrado o contrário. Ou seja: a instituição não aprova, mas também não havia proibido a existência do grupo.