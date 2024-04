"Não é a subserviência que faz a gente crescer", diz Lula na Colômbia

Agenda ambiental comum

O Brasil é o terceiro maior parceiro da Colômbia e as exportações brasileiras para o país apresentam tendência de crescimento desde 2003. No ano passado, o comércio bilateral totalizou 6,1 bilhões de dólares. As exportações brasileiras alcançaram 3,8 bilhões de dólares e as importações da Colômbia somaram 2,3 bilhões de dólares.

"Estamos falando de duas das três economias mais importantes da América do Sul. Juntos, somamos 255 milhões de consumidores. A vocação para unir o Caribe, o Pacífico e a Amazônia torna a Colômbia um sócio indispensável", afirmou Lula, em discurso aos empresários no Fórum Brasil-Colômbia.

A visita de Lula à Colômbia é considerada um passo importante na reaproximação entre os dois países, que teve início com a presença do presidente colombiano, Gustavo Petro, na posse do petista em seu terceiro mandato, em 1º de janeiro de 2023.

Em maio do ano passado, Petro esteve novamente em Brasília para a reunião de presidentes da América do Sul. Lula, por sua vez, esteve presente no encerramento da Reunião Técnico-Científica da Amazônia, em julho de 2023, em Letícia, na Colômbia. Além disso, o Brasil voltou a participar da Mesa de Diálogos de Paz entre o governo colombiano e os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN).

Brasil e Colômbia buscam uma agenda ambiental colaborativa, em um momento em que a América do Sul está no centro das discussões sobre meio ambiente e no que diz respeito à luta contra as mudanças climáticas.