Red Bull anuncia saída de seu projetista Adrian Newey em 2025

"A equipe técnica sob seu comando, liderada por Pierre Weché (diretor técnico da Red Bull), faz um trabalho tremendo, de maneira que não depende de Adrian", acrescentou.

Esta turbulência dentro da equipe austríaca não teve impacto no desempenho dos seus carros na pista.

Depois de cinco Grandes Prêmios realizados nesta temporada, a Red Bull domina a classificação do Mundial de construtores com autoridade, com 195 pontos, seguida pela Ferrari que tem 151.

Verstappen, que já venceu quatro corridas nesta temporada, lidera o campeonato de pilotos com 110 pontos, à frente do companheiro mexicano Sergio Pérez, segundo com 85.

