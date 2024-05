Lula recebe camisa do Corinthians do presidente e de ídolos do clube

Durante a visita, o presidente posou para fotos e chutou algumas bolas. Lula é torcedor do Corinthians e costuma comentar do time em seus discursos.

Ato das centrais sindicais

Pouco público e muitas bandeiras. Por volta das 12h, quando era previsto o discurso de Lula, o estacionamento do estádio contava com bastante espaço. As bandeiras das centrais sindicais ocupavam mais espaço.

Lula vai discursar no evento em comemoração ao Dia do Trabalhador. Sua participação acontece em meio a greve de servidores federais e críticas da falta de diálogo do governo com os movimentos de base.

Representantes das centrais sindicais e políticos discursaram antes de Lula. O ato teve início por volta das 10h, no estacionamento do estádio do Corinthians, na zona leste.

O tema do ato das centrais sindicais para este ano é "Por um Brasil mais justo". "Destaca as pautas emprego decente, correção da tabela do Imposto de Renda, juros mais baixos, valorização do serviço e dos servidores e servidoras públicos, salário igual para trabalho igual e aposentadoria digna", afirmam. O evento é organizado pela CUT, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, entre outros.