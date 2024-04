"Quem faz a universidade é o aluno". Será que é bem assim?

Privadas e públicas

Todas as universidades são iguais? É óbvio que não. Primeiro, em termos de didática, vamos pensar nos dois grandes grupos: universidades privadas e as públicas.

Há no Brasil cerca de 155 universidades públicas, entre federais e estaduais. Já a quantidade de universidades privadas em 2019, segundo dados do Censo de Educação Superior realizado pelo INEP, era de 2.457 instituições.

Não há nenhum estudo sobre isso, mas digo aqui com muita segurança: na média, as universidades públicas são melhores do que as universidades privadas. Me refiro à qualidade do corpo docente, à qualidade do currículo, à qualidade da infraestrutura e também ao compromisso para com a ética e para com a qualidade da formação que oferecem.

Esse último ponto é muito importante. Há, sim, óbvio, universidades privadas sensacionais e completamente comprometidas com a ética, com a qualidade de seus currículos e com a qualidade da formação de seu corpo docente. Temos no Brasil a FGV, PUC, Mackenzie, ESPM, Unifacs, entre outras. São exemplos de instituições privadas de ensino superior que são referência.

No entanto, queridos leitores, é importante lembrar que elas são ponto fora da curva e não representam a média. É uma pena, mas é verdade. Infelizmente, há inúmeras universidades particulares cujo único objetivo é a receita oriunda de seus clientes, ou seja: a mensalidade dos universitários que compõem seus corpos discentes.