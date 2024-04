Bienal de Veneza paga dívida histórica, diz curador brasileiro

"Procurei trazer essa perspectiva. É claro que há muitas perspectivas, e frequentemente me perguntam: 'você traz a perspectiva latino-americana?'. Não, eu trago uma perspectiva que é minha, pessoal, formada pela minha história de vida, de trabalho, pela minha pesquisa, minhas leituras."

Descolonizar e diversificar

A mostra, com obras de mais de 300 artistas, se divide em duas sessões: uma para trabalhos contemporâneos e outra para produção do século 20. Na seleção, estão obras do tunisiano Hatem El Mekki (1918) e da paquistanesa Zubeida Agha (1922-1997), por exemplo.

Do Brasil, estão representados de Di Cavalcanti (1897-1976), Djanira (1914-1979), Cândido Portinari (1903-1962), Tarsila do Amaral (1886-1973), Ismael Nery (1900-1932) e dos artistas contemporâneos Joseca Yanomami e André Taniki, do povo Yanomami.

"Achei revelante para o momento apresentar esses artistas que trabalharam no século 20 na América Latina, na África, na Ásia, no Oriente Médio. É muito curioso, porque muitos deles, na verdade, são figuras extremamente conhecidas e canônicas naquela própria cultura, naquele próprio território e contexto, mas que são totalmente desconhecidos no panorama internacional."

Uma exceção citada por Pedrosa é a mexicana Frida Kahlo (1907-1954), que, mesmo famosa em todo o mundo, só agora vai integrar a Bienal de Veneza, pela primeira vez.