De olho nos Jogos Olímpicos, Paris testa segurança com IA - Por dois dias, serão conduzidos experimentos com a tecnologia em dois grandes eventos e nas estações de transporte público no entorno. Nível de alerta na França aumentou após ataque terrorista em Moscou.Como ensaio para a segurança dos Jogos Olímpicos, a SNCF e a RATP, empresas que operam o transporte público em Paris, foram autorizadas pela polícia francesa a conduzir testes de vigilância usando inteligência artificial em quatro estações próximas a dois grandes eventos neste fim de semana: um show da banda pop Black-Eyed Peas no sábado (20/04) e uma partida de futebol entre Paris Saint-German e Olympique Lyon no domingo (21/04).

As multidões serão monitoradas por mais de 100 câmeras. As imagens serão analisadas usando inteligência artificial com "tecnologia inteligente e baseada em algoritmos".

Autoridades afirmam que o recurso ajudará a polícia a identificar deslocamentos em áreas de interesse, bem como bolsas abandonadas e o volume de pessoas. É o segundo teste do tipo feito na cidade. O primeiro foi em um grande show em março.