Chanceler argentina quer encontro entre Milei e Lula: 'Espero que aconteça'

No mês passado, a ministra argentina visitou o Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ela se reuniu com Mauro Vieira e apaziguou os ânimos após Milei "oferecer colaboração" no conflito entre o dono do X, Elon Musk, e ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ela disse que o governo argentino não interferiria no embate. "O governo argentino jamais vai interferir nos processos democráticos ou judiciais de cada país. Confiamos na Justiça de cada país, nós defendemos a liberdade de expressão de todos".

Durante a visita, Mondino entregou uma nova carta de Milei para Lula. No documento, segundo o jornal Folha de S.Paulo, o governo argentino defende a manutenção de uma boa relação bilateral entre os dois países. O Palácio do Planalto não informou se o presidente leu a mensagem.