Em menos de 48h, Equador tem dois prefeitos assassinados

Outros crimes políticos

No final de março, outra prefeita, Brigitte García, de 27 anos, da cidade litorânea de San Vicente, também foi executada a tiros. Ela era considerada a prefeita mais jovem do país e militava no movimento Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente esquerdista Rafael Correa (2007-2017).

No início de fevereiro, outra política, a vereadora Diana Carnero, de 29 anos, também apoiadora de Correa, morreu da mesma maneira.

Só neste ano, cinco prefeitos já foram assassinados no país. Promotores, jornalistas e policiais também estão entre as vítimas de criminosos ligados a carteis na Colômbia e no México.

Crimes ocorrem às vésperas de referendo

No domingo, a população do Equador deve votar em um referendo para decidir sobre mudanças na Constituição para o enfrentamento do crime organizado. O país enfrenta umaonda de violência, que se intensificou após o presidente Daniel Noboa anunciar um plano no início deste ano para tentar retomar o controle das prisões – muitas delas dominadas por grupos criminosos rivais.