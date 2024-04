O que o Brasil tem a ganhar apostando mais no etanol

Mesmo com montadoras pelo mundo afora anunciado metas para extinguir motores a combustão e investir em carros elétricos, o biocombustível brasileiro deve ter vida longa, prevê Camilo Adas, que tem mais de três décadas de experiência no setor automotivo.

"Discussões e publicações recentes mostram que boa parte das montadoras brasileiras vão adotar múltiplas rotas tecnológicas, independentemente do que outros mercados irão definir. Não tem bala de prata", afirma Adas à DW.

A depender damatriz energética, adiciona o engenheiro, a eletrificação dos carros não é a melhor solução. Ou seja, um país que tem uma frota grande de elétricos nas ruas mas gera eletricidade em usinas movidas a carvão não abate tanto suas emissões de CO2.

No Brasil, a expectativa é que as montadoras invistam em carros híbridos, que podem ser movidos tanto a combustível quanto a eletricidade. "É preciso olhar qual a eficácia das rotas tecnológicas. Aumentar a mistura do etanol na gasolina é uma melhoria e tem que ser feita sem paixão, mas com conhecimento e análise de tecnologia", analisa Adas.

Baixo efeito nos preços

Para Luís Augusto Barbosa Cortez, engenheiro agrônomo e autor do livro The Future Role of Biofuels in the New Energy Transition, Lessons and perspectives of biofuels in Brazil, lançado em 2023, o Brasil só tem a ganhar com a investida, mas os preços para o consumidor final não devem mudar muito.