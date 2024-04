Pela primeira vez, UE sanciona colonos israelenses - Violência perpetrada por radicais israelenses na Cisjordânia é apontada pela ONU como obstáculo a uma solução duradoura para a paz com os palestinos.Pela primeira vez, a União Europeia (UE) decidiu sancionar colonos israelenses que pratiquem atos de violência contra palestinos na Cisjordânia.

As sanções atingirão indivíduos e organizações, e serão impostas como punição por violações graves de direitos humanos. Os afetados não poderão mais viajar para a UE nem realizar negócios com cidadãos do bloco, além de terem ativos e contas na região congelados.

Os nomes dos sancionados serão publicados em breve no Diário Oficial da UE. Segundo informações da agência de notícias alemã dpa, trata-se por enquanto de quatro pessoas e duas organizações. No caso dos homens, eles são suspeitos de torturar, humilhar ou violar o direito à propriedade de civis palestinos.