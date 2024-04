Recorde de eleitores e urna eletrônica: entenda a eleição na Índia

Desde que o BJP foi reeleito em 2019, as tensões entre os hindus e a minoria muçulmana da Índia aumentaram. A política contínua do BJP de promoção de uma agenda nacionalista hindu agressiva foi eficaz para garantir votos no passado. Mas os opositores políticos do atual governo dizem que a retórica ultranacionalista do partido ameaça substituir o secularismo como fundamento da constituição da Índia.

Syeda Hameed, ativista dos direitos das mulheres e antiga integrante da Comissão de Planeamento da Índia, teme que a constituição possa ser alterada se o BJP vencer novamente as eleições gerais.

"Foi declarado muito abertamente que a Índia se tornará um Estado teocrático se eles [o BJP] alterarem a constituição dependendo da maioria que tiverem”, disse ela à DW. "Esse é um medo palpável que temos de que a constituição possa ser alterada e todo o clima de opressão possa ser muito exacerbado”, acrescentou Hameed.

O bloco de oposição tem acusado o governo do BJP de retrocesso democrático, ao mesmo tempo que levantou questões relacionadas com o desemprego e a inflação de preços durante a campanha de alto risco.

O maior eleitorado do mundo

Segundo números oficiais, a Índia tem 497 milhões de eleitores do sexo masculino e 471 milhões de eleitoras do sexo feminino. O eleitorado cresceu 6% em comparação com as últimas eleições gerais de 2019. Mais de 20 milhões de jovens na faixa etária dos 18 aos 29 anos foram adicionados ao eleitorado.