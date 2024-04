México tem dois candidatos a prefeito mortos em um dia

O período que antecede as eleições de 2 de Junho está sendo um dos mais violentos da história do país. Desde 23 de setembro, 17 candidatos foram assassinados, informou a consultoria Integralia.

Em 1º de abril, a candidata a prefeita Bertha Gisela Gaytan foi baleada nas ruas de Celaya, no estado de Guanajuato (centro), ao final de seu primeiro comício pelo partido Morena. Seu corpo foi deixado ao lado de seus apoiadores.

Onda de violência também no Equador

Além do México, o Equador também vive uma onda de violência eleitoral, com dois políticos assassinados em 48 horas nesta semana. No final de março, outra prefeita equatoriana, Brigitte García, de 27 anos, da cidade litorânea de San Vicente, também foi executada a tiros. Ela era considerada a prefeita mais jovem do país e militava no movimento Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente esquerdista Rafael Correa (2007-2017).

No início de fevereiro, a vereadora Diana Carnero, de 29 anos, também apoiadora de Correa, morreu da mesma maneira.

Só neste ano, cinco prefeitos já foram assassinados no país. Promotores, jornalistas e policiais também estão entre as vítimas de criminosos ligados a carteis na Colômbia e no México.