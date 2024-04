'Perguntou de que país éramos': brasileiros detalham agressão na Irlanda

Frederico: 'Me lembro de cair no chão e bater a cabeça' Imagem: Arquivo pessoal

Eu me lembro de cair no chão e bater a cabeça. Saí correndo, ele conseguiu me alcançar e me derrubou. Eu fiquei em pânico, já estava com medo, pensei que fosse morrer. Já estava com a visão embaralhada, porque bati muito forte a cabeça. Tive uma dor muito forte.

Frederico Costa

Frederico pediu ajuda em português. Na tensão do momento, gritou "socorro" em português, não em inglês. "Um brasileiro viu e conseguiu me ajudar. Se não fosse por esse rapaz, não sei falar o que teria acontecido comigo." Depois da agressão, Frederico não foi ao hospital, mas à polícia.

Outro jovem foi atacado no mesmo dia. Mateus Batyras, de 21 anos, conta que foi agredido quando voltava de um jantar com a namorada cerca de 20 minutos depois de Frederico, a poucas quadras de distância. Morador de Limerick há um ano e meio, ele está no país para estudar e trabalha como vendedor.

Mateus Batyras Imagem: Arquivo Pessoal

'Só tive reação de correr'

Mateus levou um soco no rosto. O jovem conta que foi abordado por um homem, que perguntou se ele tinha dinheiro. "Respondi que não e ele simplesmente me deu um soco na cara por nenhuma razão."