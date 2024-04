Entidades acionam Bayer na OCDE sobre soja e glifosato - Reclamação diz que empresa não avalia riscos e previne danos de forma adequada sobre venda e uso de sementes de soja transgênica e do agrotóxico Roundup no Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai - Bayer rejeita acusação.Uma aliança de seis organizações da sociedade civil apresentou nesta quinta-feira (25/04) uma reclamação à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) contra o grupo alemão Bayer relacionada a possíveis riscos do uso de sementes de soja transgênica e do agrotóxico glifosato em quatro países sul-americanos: Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai.

A Bayer vende tanto as sementes de soja geneticamente modificadas como o herbicida específico para elas, desenvolvido originalmente pela americana Monsanto – adquirida pela Bayer em 2018.

A aliança afirma que a empresa estaria violando regras da OCDE sobre a devida diligência para a conduta empresarial responsável, adotadas em 2011. Essas normas estabelecem que empresas com atividade no exterior devem analisar os riscos envolvidos na sua atividade e evitar danos.