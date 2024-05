Previ dispensa diretores de atestar experiência para vagas milionárias

Sem currículo para atuar em conselhos

A mudança ocorre após questionamentos de que diretores não têm currículo nem mesmo para atuar na própria Previ.



Por duas vezes, a Justiça mandou afastar do posto o presidente do fundo, João Luiz Fukunaga, por falta de qualificação.



A diretora de planejamento, Paula Regina Goto, também enfrentou questionamentos sobre suas competências para o cargo. Ela chegou a ser impedida de tomar posse pela Superintendência da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.



O UOL cruzou inúmeras informações que demonstram que nenhum dos seis diretores tem experiência nos segmentos das empresas para as quais foram indicados pela Previ como conselheiros de administração ou fiscal.

Os diretores da Previ nos conselhos

Ex-diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e formado em História, Fukunaga está no conselho de administração da Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo.

Em média, a mineradora pagou R$ 1,3 milhão aos seus conselheiros em 2022, segundo formulário de referência da Vale encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

No currículo de Fukunaga, não há qualquer menção a experiência no segmento.