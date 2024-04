Como Irã e Rússia escapam às sanções do Ocidente

No papel, a Rússia é o país mais sancionado do mundo, segundo dados da base global Castellum.AI. Na prática, porém, a economia russa está longe do colapso: cresceu robustos 3,6% em 2023, e o ministro russo das Finanças Anton Siluanov declarou que a expectativa é que a taxa de 2024 se mantenha "no mesmo nível".

O prognóstico é apoiado pelo Fundo Monetário Internacional FMI), que projeta uma expansão de 3,2% do PIB russo – em parte devido aos altos níveis dos gastos públicos e investimentos relacionados à guerra na Ucrânia, mas também devido aos lucros com a exportação de petróleo.

No total, a Rússia encara mais de 5 mil sanções – mais do que o total imposto a Irã, Venezuela, Myanmar e Cuba juntos. Alvos desses embargos são políticos e funcionários do governo de Vladimir Putin, bem como oligarcas russos, grandes empresas, instituições financeiras e o complexo militar-industrial do Kremlin.

Sanções financeiras restringiram o acesso dos bancos russos a mercados financeiros internacionais, excluindo-os do sistema de pagamentos Swift, usado na maioria das transações internacionais.

Além disso, o Banco Central russo teve suas reservas bloqueadas nos países do G7 – Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá.

A questão é que apenas sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas têm força legal em todo o mundo. Além disso, diversos países, como Índia, China e Brasil – este último recentemente alçado à posição de maior importador de diesel russo –, não endossaram esses embargos.