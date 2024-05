Trump lidera corrida eleitoral em 5 de 6 estados decisivos nos EUA, diz NYT

O ex-presidente Donald Trump (Republicanos) lidera a corrida eleitoral nos Estados Unidos contra o presidente Joe Biden (Democratas) em cinco dos estados cruciais, mostrou pesquisa do The New York Times.

O que aconteceu

Biden está à frente apenas em um estado decisivo, Wisconsin. Trump tem maioria em Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia. As pesquisas, divulgadas nesta terça-feira (14), foram feitas pelo jornal The New York Times, Siena College e The Philadelphia Inquirer.

O conjunto de pesquisas foi realizado entre o dia 28 de abril a 9 de maio. ''Se as eleições presidenciais de 2024 fossem realizadas hoje, em quem você votaria se os candidatos fossem Joe Biden e Donald Trump?'', perguntaram os entrevistadores a 4.096 eleitores.