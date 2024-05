Criança é abandonada por pai e madrasta em estrada no CE; polícia investiga

A polícia investiga o pai e a madrasta de um menino abandonado às margens da rodovia CE-085, no município de Trairi.

O que aconteceu

Menino foi deixado sozinho, com uma sacola e uma mochila, em um trevo na entrada do município. O caso foi registrado na terça-feira (14). Uma testemunha que estava no local chegou a fotografar o momento do abandono.

Pouco após deixarem a criança no local, pai e madrasta voltaram ao ponto do abandono e buscaram o menino, segundo a Polícia Civil. Testemunhas anotaram a placa do veículo dirigido por eles, o que ajudou no trabalho de identificação dos suspeitos.