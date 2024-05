Herdeiros de deputada morta receberão mais de R$ 1 milhão da Câmara

Amália, que exercia seu primeiro mandato e estava na vice-presidência do PL Mulher, era casada com o produtor rural Thiago Boava e não tinha filhos. Ela foi internada no dia 1º de maio para retirada de um nódulo no pâncreas e estava em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Marido de Amália Barros lamenta morte da deputadaa