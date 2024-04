Corte de Haia: Alemanha não precisa suspender ajuda militar a Israel

Armamentos gerais

A Nicarágua argumentou que a Alemanha havia autorizado o fornecimento de armas a Israel no valor de 326,5 milhões de euros em 2023, dez vezes mais do que no ano anterior. No entanto, de acordo com os juízes, a Alemanha explicou de forma plausível que 98% desse valor se refere a armamentos gerais, como capacetes ou coletes de proteção, e não a armas de guerra.

A Alemanha também argumentou nas audiências do caso que praticamente não exportou armas para Israel desde o início da ofensiva em Gaza, iniciada após o ataque terrorista do grupo Hamas em 7 de outubro.

O tribunal também rejeitou a acusação de que a Alemanha havia suspendido a ajuda à UNRWA na Faixa de Gaza, violando assim o direito humanitário.

A Alemanha suspendeu seus pagamentos em janeiro porque funcionários da UNRWA foram acusados de estarem envolvidos no ataque terrrorista do Hamas a Israel, em 7 de outubro. Entretanto, após a publicação de um relatório investigativo sobre a organização de ajuda da ONU, o governo alemão anunciou a retomada dos pagamentos na semana passada.

O Ministério do Exterior em Berlim saudou a decisão do tribunal. "A Alemanha não é parte no conflito no Oriente Médio – pelo contrário: estamos trabalhando dia e noite em favor de uma solução de dois Estados", afirmou o ministério, acrescentando que a Alemanha é a "maior doadora de ajuda humanitária para os palestinos" e está trabalhando de forma "imprescindível" para garantir que a ajuda chegue à população da Faixa de Gaza.