"Nona" de Beethoven: uma revolução faz 200 anos

Havia outras pessoas no palco gerenciando o coro e a orquestra. Um maestro chefe conduzia todo o concerto. Beethoven ficava ao seu lado e marcava o ritmo. Além do primeiro violino, um pianista também assumia a responsabilidade. "Isso era comum na época. Quando um coral subia ao palco, o pianista podia dar assistência a partir do piano se necessário", diz Kraus.

Memória do Mundo, "Ode à Liberdade"

O manuscrito autógrafo da Nona é um marco da história da música e, desde 2001, integra o programa Memória do Mundo da Unesco, como contribuição "para o diálogo cultural internacional".

Ela é visionária em diversos aspectos: pela primeira vez, um compositor incluía solistas vocais e um coro numa sinfonia; e ela dura cerca de 70 minutos, o triplo das dimensões usuais na época, abrindo o caminho para obras titânicas como as de Gustav Mahler e Anton Bruckner, e mesmo as óperas de Richard Wagner.

Para o famoso coro final, denominado Ode à Alegria, Beethoven escolheu um poema do também filósofo e dramaturgo Friedrich Schiller (1759-1805), exaltando a paz e a harmonia entre os povos. A versão instrumental foi declarada hino do Conselho Europeu em 1972, e desde 1985 é o hino oficial da União Europeia.

Foi a Sinfonia nº 9, opus 125 que o maestro Leonard Bernstein apresentou no dia do Natal de 1989, na Konzerthaus, para marcar a queda do Muro de Berlim. Na ocasião, a palavra Freude (alegria) no quarto movimento foi substituída por Freiheit (liberdade).