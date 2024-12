Sobreviventes dizem que pneu de ônibus estourou antes de acidente em MG

A principal hipótese da Polícia Civil é de que a tragédia tenha sido causada pela queda de um bloco de granito da carreta. O carro onde Renério, o colega e a esposa dele estavam foi parar debaixo da carreta.

O primeiro a sair do carro foi o Renério. "Em seguida, meu colega conseguiu sair também. Aí, ele foi me pedir ajuda para tirar a esposa dele dali", lembrou o motorista.

Uma das rodas da carreta ficou em cima do carro. "O tanque estava cheio, tinha acabado de abastecer. Sorte que a gasolina foi para o outro lado, não foi pro lado do fogo", disse Fagner Pires, que também estava no veículo.

Carga acima do peso

A Polícia Civil de MG diz que a carga transportada pela carreta estava acima do peso. "Em um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, uma grande pedra de granito teria se desprendido da composição traseira [da carreta], atingindo em cheio o ônibus", disse o delegado Saulo Castro, neste domingo (22).

Em análise da nota fiscal da carreta, os policiais constataram que houve excesso de carga. "Aí, já haveria um indicativo de responsabilidade por parte do condutor da carreta", disse o delegado.