Madonna, festa cara em Copacabana e os trouxas da bandeira

Inusual, mas, ainda assim, também calculado, foi o comentário da Madonna sobre as cores da bandeira brasileira: "That green and yellow flag I see everywhere... I feel it in my heart, I feel it in my pussy" ("Aquela bandeira verde-e-amarela que eu vejo por toda parte... Eu sinto no meu coração, eu sinto na minha vulva").

Será que isso vai gerar um mal-estar entre os Bolsonaros e companhia, da próxima vez que eles desfilarem com a bandeira nacional?

Então: não achei fora do comum a aparição com camisa verde-e-amarelo e bandeira. Isso já faz parte, toda vez que um/a artista estrangeiro/a se apresenta no Brasil. Ela/es sabem como conquistar o público. Pois não só os populistas de direita usam esse manto para os próprios interesses: também artistas como a loura Madonna, que fazem os trouxas pagarem pela própria festa.

Thomas Milz saiu da casa de seus pais protestantes há quase 20 anos e se mudou para o país mais católico do mundo. Tem mestrado em Ciências Políticas e História da América Latina e, há 15 anos, trabalha como jornalista e fotógrafo para veículos como a agência de notícias KNA e o jornal Neue Zürcher Zeitung. É pai de uma menina nascida em 2012 em Salvador. Depois de uma década em São Paulo, mora no Rio de Janeiro há quatro anos.

O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente da DW.Autor: Thomas Milz