Cisão na ultradireita europeia: Le Pen rompe com alemães da AfD

As falas do alemão Krah sobre a SS serviram de deixa para que o eurodeputado francês Jordan Bardella, que também é oficialmente presidente nacional do RN, anunciasse que não pretendia mais "se sentar" com os membros da AfD no Parlamento Europeu.

"Tivemos discussões francas, as lições não foram aprendidas: estamos estabelecendo as consequências", explicou o diretor de campanha de Bardella, Alexandre Loubet. "A AfD cruzou linhas que eu vejo como vermelhas", disse o próprio Bardella, que assim como Krah também encabeça a lista do seu partido para a eleição europeia.

Bardalla acrescentou que o RN pretende ainda construir "novas alianças" após a eleição e buscar fazer parte de um grupo mais amplo no Parlamento Europeu.

Já Marine Le Pen, na prática a líder do RN, afirmou que ser "urgente estabelecer um cordão sanitário". "A AfD vai de provocação em provocação", disse. "Agora não é mais hora de nos distanciarmos, é hora de romper claramente com esse movimento."

Deixa para cisão que já vinha sendo desenhada

O distanciamento dos franceses do RN em relação à AfD não surgiu apenas como consequência das falas do eurodeputado alemão Maximilian Krah. Há meses, o RN de Marine Le Pen vem enxergando os alemães como parceiros incômodos e desgastantes para a campanha. No momento, o RN aparece liderando as pesquisas para as eleições europeias na França, com 32% das intenções de voto, mais de 15 pontos à frente da lista partidária do atual presidente do país, Emmanuel Macron.