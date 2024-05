O Rio Grande do Sul é um sinal de alerta vermelho - Não é mais possível fechar os olhos: os efeitos das mudanças climáticas estão por todos os lados, não só no estado gaúcho. Quem ainda nega isso ou fica passível, age criminosamente.Quem pensa que as enchentes no Rio Grande do Sul são um fenômeno extraordinário isolado se engana. Há poucos dias uma forte chuva inundou o estado alemão do Sarre. Em alguns lugares caíram mais de 100 litros de água por metro quadrado em menos de 24 horas.

Em abril, as cidades de Abu Dhabi e Dubai foram atingidas por fortes chuvas. Em Abu Dhabi, as autoridades disseram terem caído 254 litros de água por metro quadrado. Em Dubai foram 142 litros por metro quadrado num único dia (a média anual é de 94,7 litros por metro quadrado), teve granizo e tempestade, e o aeroporto local (um dos mais frequentados do mundo) foi fechado.

Também no mês passado, cheias alagaram grandes áreas da África Oriental. Só no Quênia, tempestades e deslizamentos de terra custaram mais de 200 vidas. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas casas, e muito mais de 200 mil ainda sofrem com as consequências: estradas, pontes, redes de energia elétrica e de água destruídas, terras agrícolas inutilizáveis.